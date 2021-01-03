Эффектная модель Victoria’s Secret Келли Гейл продемонстрировала идеальные формы на пляже в черном бикини

Известная красотка поделилась новым красочным постом на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Келли следит за своей фигурой и регулярно занимается фитнесом. Звезда даже ведет собственный YouTube-канал, где делится своими тренировками. Результаты таких занятий тут же дают о себе знать:

На новом фото Гейл решила попозировать на пляже под жарким солнцем. Красотка демонстрирует свою смуглую кожу и идеальное лицо без косметики в максимально естественном образе. Для похода на море Келли выбрала очень открытый купальник-бикини, который позволил ей показать свою впечатляющую фигуру.

На фото красотка стоит к камере спиной, развернувшись в пол-оборота. В таком ракурсе от лифа купальника видны только тонкие завязки. А вот низ бикини идеально подчеркнул подтянутые ягодицы модели.

Такой образ не смог оставить поклонников Келли равнодушными. Они буквально засыпали модель лайками и комментариями, в которых писали: «Роскошная».

Как мы рассказывали до этого, модель Келли Гейл похвасталась, как проводит время с любимым на берегу океана.

На видео можно увидеть, как довольная брюнетка из Victoria’s Secret в соблазнительном купальнике сперва позирует на песке, а потом элегантно заходит в океан.

Напомним, безупречная Келли Гейл из Victoria’s Secret в бикини занялась растяжкой на камеру: мечта всех мужчин.

Как сообщала Politeka, томная Келли Гейл из Victoria’s Secret устроила минутку релакса перед тренировкой: "Разрушительница сердец".

Также Politeka писала, что знойная брюнетка из Victoria’s Secret в мини-бикини развлекалась с красавцем на безлюдном пляже.