Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя во время отдыха

На фото красотка позирует в топике и штанах. Девушка закрыла один глаз рукой, хвастаясь кольцами на руке и маникюром. Звезда собрала волосы в узел, а смотрела в объектив камеры. Келли снимала себя на телефон, хвастаясь домашним видом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня не хочется тренироваться, но все равно делаю это", - написала звезда под фото.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь снимок был в сторис Инстаграм, но так и хочется добавить: "Глаз не оторвать, разрушительница сердец".

Сообщалось, что популярная супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила роскошным видом в мокром купальнике.

«Гавайский закат», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Келли Гейл позирует, облачившись в крохотный купальник и эффектно умостившись на корточки. При этом голову красотка повернула в сторону, соблазнительно поправляя белье.

Мы писали, что известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала свои идеальные формы в сауне.

Звезда любит "прогревать косточки" и нередко публикует кадры из парилки. В этот раз модель выбрала откровенное бикини, обтянувшее ее большую грудь.

Напомним, мокрая брюнетка из Victoria’s Secret пошалила на пляже в "невидимом" мини-бикини

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