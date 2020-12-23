Известная модель Келли Гейл из "Victoria’s Secret" показала, как релаксирует на пляже
На фото Келли позирует в трусиках бикини. Красотка решила не надевать верхнюю часть купальника, устроившись удобно на мокром песке у моря. Девушка прижала рукой бюст, пряча самое пикантное. Звезда оставила волосы распущенными, а одну ножку загнула. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Добралась до Гавайев", - написала звезда под фото.
Фанаты поставили почти 40 тысяч лайков и написали комментарии:
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"Увидимся позже", "Супер повседневный пляжный день", "Самая красивая и самая соблазнительная девушка", "Если бы вы спустились по пляжу и увидели это на пляже, у вас случился бы сердечный приступ!", "Вау!!!! Ты очень красивая!!", "Я сейчас так завидую", "Абсолютно захватывающий и потрясающий пляж, великолепный", "Абсолютно великолепна", "Почему ты такая красивая?", "Ангел в раю".
Сообщалось, что популярная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret соблазнила своей идеальной фигурой в бикини.
В новом стори Келли Гейл надела крохотный розовый купальник, из которого красиво выпирал бюст. Звезда распустила волнистые волосы, сияющие на солнце и смотрела в камеру.
Напомним, жгучая модель Victoria’s Secret в ярком бикини дала рассмотреть свои самые аппетитные места
А еще Politeka писала, что Келли Гейл из "Victoria’s Secret" заставила краснеть пикантной позой в купальнике
Также Politeka сообщала, что Келли Гейл из "Victoria’s Secret" с гордостью посветила влажным совершенством в сауне