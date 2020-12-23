Известная модель Келли Гейл из "Victoria’s Secret" показала себя в необычном образе на радость фанатов

На фото красотка позирует в шортиках и топе. Красотка нагнулась в позу буквы "Г", и снимала себя снизу. Девушка решила похвастаться пышным бюстом, который так и просился на свободу, выглядывая из узкого топа. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знамнитости.

Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Ох, крошка, они идеальные".

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Красотка избавилась от всей одежды и залезла в ванную. Она сидела прямо, поджав под себя ноги, сверху на Гейл текла вода. Модель была полность мокрой, что придало особой пикантности кадру. Стоит отметить, что красотка без стыда засветила самые вкусные места – пышную грудь и упругую пятую точку.

Мы писали, что 24-летняя шведская модель Келли Гейл из Victoria’s Secret взбудоражила сеть откровенным фото.

Горячая брюнетка с мокрыми волосами остановилась на деревянной конструкции, видимо, только что выйдя из теплых волн, дабы попозировать. На ней был оригинальный купальник молочно-белого цвета с коричневыми вставками, которые буквально слились с ее загорелой кожей - так, что кажется, будто бикини "сползло".

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