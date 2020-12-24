Известная модель Келли Гейл из "Victoria’s Secret" показала себя на отдыхе

На фото Келли позирует в бикини на завязочках, развернувшись спиной. Звезда смотрела в объектив камеры, хвастаясь упругими ягодицами. Волосы красотка оставила распущенными, а рукой вязалась за бедро. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Хорошо сделано фото?", - подписала звезда снимок.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Лучший хвостик за всю историю", "Келли - твоя пятая точка исчезла - мне это нравится!", "Сказочно Любовь. У тебя замечательное. Тело. Очень сексуально. Ты мне нравишься", "Выглядит очень мило", "Похоже, она сделала со мной", "Прекрасный фотограф, кто бы тебя ни фотографировал, ты всегда сияешь, люблю тебя", "Я вижу, что у них идут тренировки", "Красивое и чудесное поздравление!", "Для фото у тебя получилось намного лучше моделировать", "Да, она потрясающий фотограф, но, честно говоря, когда объект выглядит так же красиво, как ты....", "Такое восхитительное совершенство".

Сообщалось, что супермодель Келли Гейл из Victoria’s Secret подразнила фанатов, представ перед камерой в микро-бикини на отдыхе.

Так, кадр Гейл решила никак не подписывать. На нем супермодель позирует в мини-купальнике, благодаря которому в камеру попала безупречная фигура девушки. Особой пикантности снимку придал «хищный» взгляд, мимо которого пройти ее поклонники просто не смогли.

Напомним, жгучая модель из Victoria’s Secret померилась красотой с подружкой в мокрых купальниках

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