Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала, как отдыхает на море

На кадрах Келли позирует в бикини, стоя на берегу моря. Девушка зашла в воду, искупалась, а после этого вернулась на пляж. Красотка не стеснялась показать свою фигуру, наоборот идеальными изгибами, радуя фанатов. Кадры получились очень светлыми и даже соблазнительными. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Так счастлива в океане", - написала звезда под публикацией.

Фанаты поставили более 16 тысяч лайков и написали комментарии:

"Ой!!!! Ты в стиле богини !!!", "Выглядит так мирно", "Счастливорожденная", "Вся закуска", "Такая же счастливая, как Урсула в фильме", "Да и скромно!", "Вау, идеальная девушка Бонда ...", "Супер соблазнительная королева потрясающая красотка", "Черт. Я скучаю по морю и солнцу", "Настоящая Венера", "Ты такая невероятно красивая", "Великолепная природная красота".

Мы писали, что известная модель и бывший ангел Victoria’s Secret Келли Гейл в мини-бикини похвасталась формами в раскованной позе.

На снимке Келли сидит на кожаном кресле, эффектно закинув ноги на пульт управления и подняв руки. Модель надела крохотный ярко-голубой купальник на тонких бретельках, который удачно подчеркнул все прелести ее фигуры — подтянутый животик, бесконечные стройные ноги и аккуратный бюст.

Напомним, мокрая Келли Гейл из Victoria’s Secret избавилась от белья ради жгучего фото в сауне

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