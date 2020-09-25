Бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл показала свою фигуру в тренажерном зале

Звезда активно занимается спортом, поэтому ее формы приобрели красивый рельеф, сообщает Politeka.net. Модель показала очередное фото из спортивного зала.

В кадре Келли предстала в оранжевом костюме, который обтянул ее невероятные формы. Большая грудь сжалась под тканью и немного выставилась из выреза.

Длина топика дала разглядеть рельефный пресс знаменитости. Животик был плоским и просто идеальным.

Лосины натянулись чуть ниже тончайшей талии, подчеркнув упругие ягодицы.

Также спортивные леггинсы обтянули стройные накаченные ножки, которые смотрелись просто невероятно.

Волосы Келли собрала в высокий хвост. Она сделала селфи, стоя у большого зеркала, засветив позади себя тренажеры.

Фото не собрало много открытых лайков и комментариев, ведь в сториз нет такой возможности.

Ранее мы писали, что Келли Гейл позировала перед зеркалом, эффектно изогнувшись в «невидимом» купальнике. При этом красотка засунула палец в штаны, элегантно их приспустив. Благодаря этому в кадр попала удивительная талия знаменитости.

Ранее сообщалось, что Келли Гейл позировала в компании своего друга, стилиста Мартина-Кристофера Харпера.

Звезда надела темный купальник с пикантным вырезом посередине. Соблазнительные формы подпрыгнули в узком купальнике. Друг обнял девушку со спины.

Напомним Келли Гейл надела в лифчик, кожаную повязку с бахромой и массивные ботинки. Лифчик был очень тесным и буквально сжимал аппетитную грудь звезды.

Напомним, что Келли Гейл дерзко расставила ноги в мини-бикини, показав все прелести: «Стало еще жарче».

А еще Politeka писала, что модель Келли Гейл пошалила в душе, жаркий кадр: "Ммм, какая мокрая".

Также Politeka сообщала, что Келли Гейл покорила идеальными видами в мокром купальнике: аж разошелся на груди.