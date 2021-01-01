Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила поклонников, посветив безупречной фигурой в одном бикини
Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
Так, на опубликованных кадрах Келли Гейл предстает перед фанатами в одной кофте и бикини. При этом, поскольку красотка решила распахнуть наряд, в кадр попали упругие «сладости» известной модели.
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В какой-то момент Келли Гейл наклоняется и ложится перед камерой, демонстрируя роскошную фигуру в другом ракурсе. При этом фанаты красотки были лишены возможности что-либо сказать, ведь кадры были размещены в карусели Сторис знаменитости.
Как мы рассказывали до этого, модель Келли Гейл похвасталась, как проводит время с любимым на берегу океана
Как известно, Келли Гейл вместе со своим возлюбленным отправились на Гавайи, чтобы отпраздновать Рождество.
На видео можно увидеть, как довольная брюнетка из Victoria’s Secret в соблазнительном купальнике сперва позирует на песке, а потом элегантно заходит в океан.
Поклонники красотки были без ума от увиденного, пожелав своему кумиру хорошо провести время.
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