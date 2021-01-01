Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret впечатлила поклонников, посветив безупречной фигурой в одном бикини

Как рассказывает Politeka, кадры были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

Так, на опубликованных кадрах Келли Гейл предстает перед фанатами в одной кофте и бикини. При этом, поскольку красотка решила распахнуть наряд, в кадр попали упругие «сладости» известной модели.

В какой-то момент Келли Гейл наклоняется и ложится перед камерой, демонстрируя роскошную фигуру в другом ракурсе. При этом фанаты красотки были лишены возможности что-либо сказать, ведь кадры были размещены в карусели Сторис знаменитости.

Как мы рассказывали до этого, модель Келли Гейл похвасталась, как проводит время с любимым на берегу океана

Как известно, Келли Гейл вместе со своим возлюбленным отправились на Гавайи, чтобы отпраздновать Рождество.

На видео можно увидеть, как довольная брюнетка из Victoria’s Secret в соблазнительном купальнике сперва позирует на песке, а потом элегантно заходит в океан.

Поклонники красотки были без ума от увиденного, пожелав своему кумиру хорошо провести время.

Напомним, жгучая модель из Victoria’s Secret померилась красотой с подружкой в мокрых купальниках

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