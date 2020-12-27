Популярная модель Келли Гейл похвасталась, как проводит время с любимым на берегу океана

Трогательное видео брюнетка из Victoria’s Secret опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

Как известно, Келли Гейл вместе со своим возлюбленным отправились на Гавайи, чтобы отпраздновать Рождество.

На видео можно увидеть, как довольная брюнетка из Victoria’s Secret в соблазнительном купальнике сперва позирует на песке, а потом элегантно заходит в океан.

Позже в кадре появляется ее любимый, с которым они за ручку гуляют по безлюдному пляжу на берегу океана.

"За вид можно умереть", "Фантастический ролик", "Я сильно разобью ему лицо, если когда-нибудь увижу его", "Очень сексуальная", - написали преданные фанаты в комментариях под видеороликом.

Ранее модель Келли Гейл подразнила фанатов, представ перед объективом камеры в экстремальном мини-бикини на люксовом отдыхе.

Свежее фото в микроблоге звезда Victoria's Secret решила никак не подписывать. Особой пикантности снимку придал «хищный» взгляд, мимо которого пройти ее поклонники просто не смогли.

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