Шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною навіть після завершення продовжує радувати шанувальників

Так, нове відео з "Холостячки" з'явилося в Youtube.

Автори популярного шоу вирішили зібрати в один ролик найекстремальніші і курйозні кадри, які з певних причин не потрапили в ефір "Холостячки".

Так, творці проекту показали, як в одному з випусків героїня Ксенія Мішина зізналася, що вона мріє політати на повітряній кулі, і це бажання виконав учасник Олексій Тригубенко.

Пізніше у відеоролику можна побачити, як актриса Ксенія Мішина тільки й робила, що тестувала на собі екстремальні розваги: їзду на мотоциклі, бейсджампінг, стрибок з парашутом і т. п.

"Смерть на знімальному майданчику", - заявила Ксенія Мішина під час підготовки до екстремальної їзди на автомобілі на порожньому стадіоні, яку їй також організував Олексій Тригубенко.

"Найекстремальніший момент, це не порушити ідилію роздуванням багаття біля намету", "І чому я все ще дивлюся це? Начебто все закінчилося... А мені все ще цікаво. Шо як чому і навіщо.... Продовжуйте випускати подібне) а ще краще-ексклюзив", "в наметі був екстрим, а це так собі", "Думаю, там набагато більше було цих моментів", - написали шанувальники в коментарях під відеороликом.

Раніше ми розповідали, що Ксенія Мішина і Олександр Еллерт почали говорити про пишне весілля.

Вони разом зняли окрему квартиру, Олександр взяв ініціативу на себе і запропонував такий варіант на третій день після закінчення зйомок. Пара щасливо живе разом вже три місяці і не переживає з приводу побутових питань, активно готуючись до свята.

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