Шоу "Холостячка" с Ксенией Мишиной даже после завершения продолжает радовать поклонников

Так, новое видео из "Холостячки" появилось в Youtube.

Авторы популярного шоу решили собрать в один ролик самые экстремальные и курьезные кадры, которые по определенным причинам не попали в эфир "Холостячки".

Так, создатели проекта показали, как в одном из выпусков героиня Ксения Мишина призналась, что она мечтает полетать на воздушном шаре, и это желание исполнил участник Алексей Тригубенко.

Позже в видеоролике можно увидеть, как актриса Ксения Мишина только и делала, что испытывала на себе экстремальные развлечения: езду на мотоцикле, бейсджампинг, прыжок с парашютом и т.п.

"Смерть на съемочной площадке", - заявила Ксения Мишина во время подготовки к экстремальной езде на автомобиле на пустом стадионе, которую ей также организовал Алексей Тригубенко.

"Самый экстремальный момент,это не нарушить идилию раздуванием костра возле палатки", "И почему я все ещё смотрю это? Вроде все закончилось... А мне все ещё интересно. Шо как почему и зачем.... Продолжайте выпускать подобное) а ещё лучше - эксклюзив", "В палатке был экстрим,а это так себе", "Думаю, там намного больше было этих моментов", - написали поклонники в комментариях под видеороликом.

Ранее мы рассказывали, что Ксения Мишина и Александр Эллерт начали говорить о пышной свадьбе.

Они вместе сняли отдельную квартиру, Александр взял инициативу на себя и предложил такой вариант на третий день после окончания съемок. Пара счастливо живет вместе уже три месяца и не переживает по поводу бытовых вопросов, активно готовясь к торжеству.

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