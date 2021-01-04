Ксенія була несхожа сама на себе

Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", розбурхала зміною образу і новою зачіскою

Популярність актриси після фіналу проекту шоу» Холостячка " виросла в кілька разів. Тепер під кожним фото актриси фанати обговорюють все, що з нею пов'язано, а на фан-акаунтах з'являються архівні і найнесподіваніші кадри з Ксенією. Одним з таких стало фото з двома образами Мішиної, які вона приміряла на себе за останній час.

Розкішний і мінімалістичний образ з літньої фотосесії порадував шанувальників своєю простотою, а образ пекучої брюнетки, який актриса приміряла для однієї зі зйомок, збентежив раніше фанатів. Два абсолютно різних образи показали, як зірка виглядає зі стильними зачісками.

До слова, сама Ксенія в одному з інтерв'ю розповіла, що шукала правильний догляд за волоссям довгий час. Тепер же питаннями про відхід Мішину завалюють чи не під кожним постом в Instagram.

Актриса підкреслює, що користується виключно косметикою корейського бренду, а за шкірою доглядає просто, адже любить скраби і масла:

"Тіло моє любить крему і скраби, але частенько я просто залежу від приємних запахів, і на моїй поличці стоять різні засоби по догляду за тілом. Харчування завжди впливає на зовнішній вигляд, все починається зсередини, більше основні табу я не порушую. Намагаюся вживати їжу в залежності від сезону і ніяких фастфудів», - говорила раніше актриса.

Варто відзначити, не так давно завершився перший сезон проекту» Холостячка", головною героїнею якого стала Ксенія Мішина. Вибираючи серед кандидатів свого коханого, зірка зіткнулася з безліччю проблем.

І поки фанати будують свої теорії з приводу розвитку відносин новоутвореної пари, самі зірки відмінно проводять час разом. Так, Ксенія і Олександр Еллерт вирушили відпочивати в Буковель, де відмінно проводять час разом.

Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»