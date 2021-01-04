Особисте життя Меган Маркл і принца Гаррі знову стане предметом для обговорення в соціальних мережах
Про це пише видання The Sun.
З'ясувалося, що зведена сестра герцогині Саманта планує випустити свої мемуари.
За її словами, ця книга нібито матиме ефект "бомби, що розірвалася", адже в мемуарах буде "багато незручної правди" про дружину принца Гаррі.
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Більш того, як запевняє зведена сестра Меган Маркл, ця книга сподобається оточенню Єлизавети II.
"Я думаю, що королівській родині книга сподобається, і вони будуть насолоджуватися цією історією. Я сподіваюся, що вони знайдуть цей твір теплим, веселим, чесним і сердечним... однак я не знаю, чи буде Меган комфортно читати цю книгу. Звичайно, щось їй сподобається, а щось ні. Але людям, яким нема чого приховувати, годі й боятися. У моїх мемуарах-виключно правдиві історії", - стверджує 56-річна зведена сестра Меган Маркл.
Раніше Саманта вже критикувала герцогиню Сассекську і називала її "дрібною соціальною альпіністкою" і "ласою на рудоволосих".
Також ми розповідали, як Маркл і Гаррі осоромилися, використовуючи свого маленького сина Арчі.
Як відомо, герцоги Сассекські записали свій перший подкаст і навіть задіяли в ньому свого сина Арчі.
Однак, користувачі соціальних мереж не оцінили старання Маркл і принца Гаррі, чий проект з тріском провалився, зайнявши лише 17-е місце в своїй категорії.
Нагадаємо, що Маркл з принцом Гаррі зважилися на кардинальний крок
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