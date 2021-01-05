Деякі пари без сорому виставляють свої почуття напоказ
Здається, це подружжя хочуть розповісти про свою любов всьому світу, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з цими парами.
Співачка Настя Каменських і репер Потап довгий час приховували свої стосунки. Лише у 2019 році пара, нарешті, розкрила таємницю й одружилася. Зараз пара не соромиться показувати почуття на камеру.
Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов вже кілька років разом. У пари росте маленький син. На всіх фото видно, як обидва люблять один одного і щасливі.
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Актриса Ксенія Мішина брала участь у проекті "Холостячка", де познайомилася з коміком, автором жартів для "Студії Квартал 95" і ведучим корпоративних заходів Олександром Еллертом. Саме він став переможцем шоу. Пара зараз проводить спільний відпочинок в Буковелі й зізнається один одному в коханні.
Співаки Надя Дорофєєва і Володимир Дантес одружилися у 2015 році. Пара виглядає дуже гармонійно - молода, красива і весела. Кожен знімок викликає бурю емоцій.
Модель Емілі Ратаковськи й актор Себастіан Бер-Макклард одружилися у 2018 році. Перед шлюбом пара зустрілася зовсім недовго. Зараз модель вагітна і хвалиться округлим животом і ніжностями з чоловіком.
У 2019 році одружилися актор Венсан Кассель і його молода дружина модель Тіна Кунакі. Остання народила дочку від чоловіка.
Пара в кожному кадрі виглядає дуже закохано і, здається, ідеальніше і щасливіше неї нікого немає, попри різницю у віці.
Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»