Деякі пари без сорому виставляють свої почуття напоказ

Здається, це подружжя хочуть розповісти про свою любов всьому світу, повідомляє Politeka.net. Познайоммось з цими парами.

Співачка Настя Каменських і репер Потап довгий час приховували свої стосунки. Лише у 2019 році пара, нарешті, розкрила таємницю й одружилася. Зараз пара не соромиться показувати почуття на камеру.

Телеведучі Катя Осадча та Юрій Горбунов вже кілька років разом. У пари росте маленький син. На всіх фото видно, як обидва люблять один одного і щасливі.

Актриса Ксенія Мішина брала участь у проекті "Холостячка", де познайомилася з коміком, автором жартів для "Студії Квартал 95" і ведучим корпоративних заходів Олександром Еллертом. Саме він став переможцем шоу. Пара зараз проводить спільний відпочинок в Буковелі й зізнається один одному в коханні.

Співаки Надя Дорофєєва і Володимир Дантес одружилися у 2015 році. Пара виглядає дуже гармонійно - молода, красива і весела. Кожен знімок викликає бурю емоцій.

Модель Емілі Ратаковськи й актор Себастіан Бер-Макклард одружилися у 2018 році. Перед шлюбом пара зустрілася зовсім недовго. Зараз модель вагітна і хвалиться округлим животом і ніжностями з чоловіком.

У 2019 році одружилися актор Венсан Кассель і його молода дружина модель Тіна Кунакі. Остання народила дочку від чоловіка.

Пара в кожному кадрі виглядає дуже закохано і, здається, ідеальніше і щасливіше неї нікого немає, попри різницю у віці.

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»