Некоторые пары без стеснения выставляют свои чувства напоказ
Кажется, эти супруги хотят рассказать о своей любви всему миру, сообщает Politeka.net. Давайте познакомимся с этими парами.
Певица Настя Каменских и рэпер Потап долгое время скрывали свои отношения. Лишь в 2019 году пара, наконец, раскрыла тайну и поженилась. Сейчас пара не стесняется показывать чувства на камеру.
Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов уже несколько лет вместе. У пары растет маленький сын. На всех фото видно, как оба любят другу друга и счастливы.
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Актриса Ксения Мишина участвовала в проекте "Холостячка", где познакомилась с комиком, автором шуток для «Студии Квартал 95» и ведущим корпоративных мероприятий Александром Эллертом. Именно он стал победителем шоу. Пара сейчас проводит совместный отдых в Буковеле и признается друг другу в любви.
Певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес поженились в 2015 году. Пара выглядит очень гармонично - молодая, красивая и веселая. Каждый снимок вызывает бурю эмоций.
Модель Эмили Ратаковски и актер Себастиан Бэр-Макклард поженились в 2018 году. Перед браком пара повстречалась совсем недолго. Сейчас модель беременна и хвастается округлым животом и нежностями с супругом.
В 2019 году поженились актер Венсан Кассель и его молодая супруга модель Тина Кунаки. Последняя родила дочь от мужа.
Пара в каждом кадре выглядит очень влюбленно и, кажется, идеальней и счастливей нее никого нет, несмотря на разницу в возрасте.
Напомним, заведенная «Холостячка» Мишина накинулась на Эллерта, слившись в страстном поцелуе: «Я так люблю все это…»