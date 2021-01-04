Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф" Євген Клопотенко розповів про традиційну українську страву, яка рятує від похмілля

Відомий ресторатор радить поїсти в такому разу борщу, пише Politeka.net з посиланням на сторінку Клопотенка в Інстаграм.

«Ну шо ви? Прийшли до тями чи одне оченятко ще закривається? Якщо вам досі важко дивитися на світ, а в голові туман, то поїжте борщу. Від похмілля, поганого настрою та післясвяткової апатії - топчик. Повертає сенс життя та радість. Як будете варити борщ, то киньте туди копчену грушу або чорнослив», - порадив кулінар.

Для приготування українського борщу за рецептом Євгена Клопотенка знадобиться:

400-500 г свинячих ребер

2 буряка

2 томата

¼ кореня селери

¼ качана капусти

3-4 картоплі

1-2 моркви

1 цибуля

1-2 копчених груші

2 лаврових листа

3 горошини духмяного перцю

1 головка часнику

1 солодкий перець

200 мл томатного соку

30 г вершкового масла

2 ст. л. томатної пасти

3 л води

сіль за смаком

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів та запікайте свинячі ребра протягом 30 хвилин до золотавої скоринки.

Корінь селери (¼ шт.) промийте та наріжте довільними шматками, чистити його не треба. Моркву (1-2 шт.) поріжте такими ж шматками, як і селеру.

Запечені ребра перекладіть до каструлі та залийте 3 літрами води, додайте порізані селеру та моркву і половину нечищеної цибулини, доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні 30 хвилин.

Приготуйте засмажку – це серце будь-якого борщу. Солодкий перець (1 шт.) поріжте невеличким кубиком, томати (2 шт.) та цибулю (другу половину) поріжте дрібним кубиком. Обсмажте овочі на пательні з 30 г вершкового масла, поки вони не стануть м’якими.

Додайте 200 мл томатного соку та 2 ст. л. томатної пасти, тушкуйте ще 5-7 хвилин. Потім додайте один буряк, тертий на крупній терці, тушкуйте ще 3-4 хвилини.

Головку часнику розріжте навпіл та додайте до каструлі з борщем. Капусту (¼ качана) нашаткуйте та відставте – її ми будемо додавати до борщу наприкінці приготування.

З другого буряка вичавіть сік на соковижималці або просто натріть буряк на дрібну терку та вичавіть сік через сито. Додайте сік у каструлю, а разом з ним 3 горошини духмяного перцю, 2 лаврових листа і сіль за смаком.

За бажанням можна додати до борщу консервовану квасолю за смаком.

Додайте копчені або в’ялені груші (1-2 шт.). Вони нададуть вашому борщу приємного смаку димку.

Наприкінці приготування додайте до каструлі нашатковану капусту та через 5 хвилин зніміть борщ з плити. Дайте йому настоятись щонайменше 30 хвилин.

Подавайте борщ зі сметаною та подрібненою зеленню кропу.

«Зберігайте борщ у холодильнику та пам’ятайте, що найкраще борщ смакує на другий день», - радить Клопотенко.

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