"Квартал 95" голосно зганьбився після прем'єри "Новорічного Вечірнього Кварталу"

Гнів українців обрушився на українських гумористів у Instagram.

Першу сценку вирішили присвятити голові Конституційного Суду Тупицькому, якого зіграв шоумен Євген Кошовий у перуці.

"Дон Тупіцій заповнює е-декларацію. В Україні в 2020 році відбулося багато корупційних скандалів, але всіх переплюнули судді Конституційного Суду...",- йдеться у підписі до відеоролика, який абсолютно не сподобався українцям.

Користувачі залишили багато гнівних коментарів під публікацією і відзначили, що "Квартал 95" останнім часом скотився на дно і рівень гумору не можна порівняти з минулими випусками.

"Ви мені скажіть, будь ласка, що сталося з Кварталом? Куди він подівся?", "Дно пробиваєте"," мчіться в прірву", " великий мінус Інстаграма-відсутність дізлайков! Здавалося б, як дно може пробити дно?", "Чого за ціну на газ не скажете. Табу? Вона вже вища за всіх", - обурюються українці в коментарях.

Більше під того, "під роздачу" потрапила сценка "Вечірнього кварталу" за участю шоумена Юрія Ткача, який зіграв роль чоловіка з села.

"Мужик з села, який не зміг заколоти кабана, бо подружився з ним", - підписали в Instagram інше відео, яке також розкритикували українці.

Під цим роликом також написали, що "Квартал 95" скотився на дно, а Юрій Ткач не витягує рівень гумористичного шоу.

"А що політичних тем вже немає? Ось це ви ручні", " вже не той інтерес, до 95 кварталу! Юзики, Шмузики "роблять" гроші!", "Здувся квартал, Юрко не хріна не витягує, повний зал, фотографії розклеїли на крісло і ходити ніхто не хоче на цю маячню", "не смішно, не цікаво", "Дизель-шоу Крутіше в сто разів!", "Мда...", "Морок, Дизель Шоу кращі", "гумору не стало", - стверджують інші користувачі.

Варто також додати, що епоха "Квартал 95" поступово йде, а на перший план в Україні виходить "Дизель шоу".

Після новорічної ночі шоуменам з "Дизель шоу" вперше за час існування проекту вдалося обійти за рейтингами переглядів "Квартал 95".

Крім цього, артисти "Дизель шоу" вирішили підколоти своїх колег по цеху, пригадавши їм жарти про "Беркут" і участь артистів-перебіжчиків в ефірі.

"Не знаємо, чи то "Беркут" погано спрацював і не змусив потрібну кількість людей вчора включити потрібний канал. Чи то "зірки" - перебіжчики (типу Ротару, Монатіка і т.д.) неправильно заспівали і станцювали. Але це сталося - "Дизель шоу" вперше виграло у "Вечірнього кварталу" в новорічну ніч", - говорилося в повідомленні.

Згідно з даними, новорічний концерт студії "Дизель Шоу" дивилися майже 9% телеглядачів України, в той час як шоу "Кварталу 95" зібрало лише 7,35%.

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