Відома модель Наомі Кемпбелл показала себе в запалюючому образі

На фото красуня позувала в міні-боді і без білизни. Наомі задерла ніжку, оголивши таким чином сідниці. Волосся у красуні були розпущеним і розвивалися на кадрі. Кемпбелл зовсім не бентежилася свого образу і хвалилася апетитними формами, що зробило знімок максимально пікантним. Видно, що це була обкладинка глянцевого журналу, для якого позувала зірка. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Випуск літнього купальника. Недільний момент гламуру", - підписаний кадр.

Фанати не змогли поставити лайки під публікацією і писати коментарі, адже обкладинка журналу була викинута в сторіс Instagram, де подібних функцій немає, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Ти просто на висоті", "красоточка," відразу видно, що ти ікона стилю","вау, ви просто еталон краси".

Ми писали, що легендарна британська супермодель Наомі Кемпбелл подражнила фанатів новими знімками в соцмережах.

На знімку Кемпбелл сидить поруч з відомим американським актором Кендрік Семпсон, найбільше відомим, як виконавець ролі Калеба Хепстолла – вбивці своїх батьків у другому сезоні популярного серіалу "Як уникнути покарання за вбивство".

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А ще Politeka писала, що Наомі Кемпбелл виблискувала апетитними вигинами без білизни під прозорою тканиною

Також Politeka повідомляла, що Наомі Кемпбелл подражнила формами, примірявши непристойний наряд



