Легендарная британская супермодель Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников кадрами поцелуя с подругой
Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.
"С днем рождения! Ой, прости меня за то, что так поздно…пусть этот год принесет тебе все благословения от вселенной. Моя скромная, верная и милосердная сестра", - говорится в сообщении.
На опубликованной фотографии можно заметить Кэмпбелл, которая целует свою подругу. Обе красотки при этом закрыли глаза, не стесняясь камеры.
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"Ты просто на высоте", "красоточки", "боже, одна лучше другой", "вы обе божественно красивы", "сразу видно, что ты икона стиля", "вау, вы просто эталон красоты", - пишут ее поклонники.
Как сообщалось до этого, британская супермодель Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников безупречными формами в мини-платье
«Если вы не против называть всех, кого любите, моими пантерами, вам это нравится?» - говорится в сообщении.
На фотографии Наоми Кэмпбелл позирует, эффектно развалившись на кровати с бутылкой напитка в руке. При этом руки знаменитость соблазнительно облизывает, поглядывая в камеру.
Напомним, безупречная Наоми Кэмпбелл без лифчика посветила "добром"
А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл совсем без одежды и стыда показала тело богини.
Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл растаяла в объятиях молодой суперзвезды.