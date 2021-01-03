Вот это да!

Легендарная британская супермодель Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников кадрами поцелуя с подругой

Как рассказывает Politeka, фотографии были опубликованы на странице знаменитости в Instagram.

"С днем рождения! Ой, прости меня за то, что так поздно…пусть этот год принесет тебе все благословения от вселенной. Моя скромная, верная и милосердная сестра", - говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии можно заметить Кэмпбелл, которая целует свою подругу. Обе красотки при этом закрыли глаза, не стесняясь камеры.

"Ты просто на высоте", "красоточки", "боже, одна лучше другой", "вы обе божественно красивы", "сразу видно, что ты икона стиля", "вау, вы просто эталон красоты", - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, британская супермодель Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников безупречными формами в мини-платье

«Если вы не против называть всех, кого любите, моими пантерами, вам это нравится?» - говорится в сообщении.

На фотографии Наоми Кэмпбелл позирует, эффектно развалившись на кровати с бутылкой напитка в руке. При этом руки знаменитость соблазнительно облизывает, поглядывая в камеру.

Напомним, безупречная Наоми Кэмпбелл без лифчика посветила "добром"

А еще Politeka писала, что Наоми Кэмпбелл совсем без одежды и стыда показала тело богини.

Также Politeka сообщала, что Наоми Кэмпбелл растаяла в объятиях молодой суперзвезды.