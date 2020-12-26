Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя в компании мужчины

На фото Наоми позирует в зеленом платье с большим декольте и без белья. Рядом можно увидеть Ли Дэниелса - американского кинорежиссера, продюсера и сценариста. Мужчина был в пиджаке и белой рубашке, а образ дополнил стильными очками. Парочка на мероприятии выглядела эффектно. ОБ этом пишет Politeka.net со ссылкокй на страничку знаменитости.

"С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, моя дорогой Ли Дэниелс, я тебя очень люблю !! Горжусь тобой на каждом уровне ... Я не могу дождаться, когда мир увидит твой шедевр !! И с нетерпением жду возможности стать его свидетелем .. безоговорочно", - написала звезда.

Фанаты поставили почти 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Больше жизни", "С Днем рождения", "Твое платье эффектное", "С Рождеством", "С днём рождения, мой дорогой. Я так сильно тебя люблю и всегда думаю о тебе", "Наша королева", "Люблю тебя так сильно, королева", "Эта челка выглядят великолепно, дорогая".

Мы писали, что 50-летняя британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников безупречными формами в мини-платье.

«Если вы не против называть всех, кого любите, моими пантерами, вам это нравится?» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Наоми Кэмпбелл позирует, эффектно развалившись ан кровати с бутылкой джина в руке. При этом руки знаменитость соблазнительно облизывает, поглядывая в кадр.

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