Супермодель из Великобритании Наоми Кэмпбелл впечатлила поклонников, примеряв блестящий наряд со стразами

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость решила опубликовать у себя на странице в Instagram.

«Париж», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кэмпбелл позирует в прозрачном наряде, а пикантные места красотки прикрывают специальные стразы. Кроме того, девушка решила накинуть поверх белоснежный халат. Дополнял образ красотки цветок, который она решила вставить себе в волосы.

«Живая икона», «ты – воплощение творчества», «божественная», «королева», «о мой бог – ты идеальна», «я потерял дар речи», «миленькая», «очень и очень красиво выглядишь», - пишут ее поклонники.

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На фото красотка позировала в белом платье и без белья. Звезда его спустила, практически оголив грудь. Бедра тоже были не облачены во ткань. Кэмпбелл в руках держала экзотический фрукт, а сама сидела в стуле или кресле. Рядом можно увидеть листья цветка. Волосы у Наоми были распущены, а на лице виден яркий макияж.

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