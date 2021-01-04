Известная модель Наоми Кэмпбелл показала себя в зажигающем образе

На фото красотка позировала в мини-боди и без белья. Наоми задрала ножку, оголив таким образом ягодицы. Волосы у красотки были распущенными и развивались на кадре. Кемпбелл совсем не смущалась своего образа и хвасталась аппетитными формами, что сделало снимок максимально пикантным. Видно, что это была обложка глянцевого журнала, для которого позировала звезда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Выпуск летнего купальника. Воскресный момент гламура", - подписан кадр.

Фанаты не смогли поставить лайки под публикацией и писать комментарии, ведь обложка журнала была выброшена в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Ты просто на высоте", "красоточка, "сразу видно, что ты икона стиля", "вау, вы просто эталон красоты".

Мы писали, что легендарная британская супермодель Наоми Кэмпбелл подразнила фанатов новыми снимками в соцсетях.

На снимке Кэмпбелл сидит рядом с известным американским актером Кендрик Сэмпсон, более всего известным, как исполнитель роли Калеба Хэпстолла – убийцы своих родителей во втором сезоне популярного сериала "Как избежать наказания за убийство".

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