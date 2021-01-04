Українська співачка і переможниця шоу "Танці з зірками" Санта Дімопулос вирішила відверто поговорити з передплатниками
Відповідна публікація з'явилася в особистому Instagram зірки.
Так, колишня учасниця ВІА Гри Санта Дімопулос запропонувала своїм шанувальникам задати їй будь-які питання, що цікавлять.
Один з підписників вирішив поцікавитися, де батьки співачки грецького походження.
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"Де ваші батьки?",- з'явилося таке питання.
За словами Санти Дімопулос, яка нещодавно стала переможницею шоу "Танці з зірками", її батько помер, коли їй було всього 16 років.
Що стосується мами екс-ВІА Гри, то на сьогоднішній день вона проживає в українській столиці.
"Тата не стало. коли мені було 16 років. А з мамою все, слава Богу, добре. Живе в Києві)", - відповіла співачка.
Більш того, Санта Дімопулос вирішила супроводити публікацію в Instagram Stories архівним знімком, на якому можна побачити маленьку співачку, що сидить на руках у тата.
Нагадаємо, що Санта Дімопулос народилася в 1987 році в греко-ассирійсько-українській родині в Києві. З самого дитинства батьки віддали її на танці, а згодом Санта стала майстром спорту зі спортивних бальних танців.
Її батьки розлучилися, коли вона була ще зовсім маленькою, але мати і батько продовжували разом виховувати дочку.
У 2006 році Санта потрапила в ТОП-3 конкурсу краси "Міс Всесвіт Україна", а ще через п'ять років дівчина завоювала титул чемпіонки світу з бодібілдингу та фітнесу в рамках змагань, які проходили в Таїланді.
У 2009 році Санта Дімопулос прийшла на "Фабрику зірок", де її помітив Костянтин Меладзе і став продюсувати дівчину, а через два роки Санта стає учасницею ВІА Гри, зайнявши місце Надії Мейхер-Грановської.
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