Клієнтка залишилася без особистих грошей за дивним рішенням Приватбанку

Про це вона розповіла у скарзі, яку опублікувала на тематичному сайті Мінфін.

За словами дівчини, її банківську карту заблокували після скарги іншого клієнта, який звинуватив її в "шахрайстві".

Через час та людина анулювала свою заяву про шахрайство і ПриватБанк пообіцяв, що карту розблокують протягом трьох днів, але нічого такого не сталося.

"Але вже пройшло 5 днів, а карта заблокована. Дзвоню знову на гарячу лінію, вони повідомляють, що потрібно ще 3 дні чекати. Вони що знущаються?! Я активний користувач цього банку вже близько 10 років", - дивується вона.

Клієнтка також зазначила, що ПриватБанк залишив її без грошей перед Новим роком і вона навіть не може зняти свою зарплату з картки.

"Ще хотіла депозит відкрити... тепер зрозуміла, що краще цього робити не варто. Ось так от покладеш гроші на карту і потім зняти не зможеш. Так що не рекомендую цей банк, як для зберігання грошей! Якщо ви хочете зберегти і користуватися своїми коштами-раджу переходити в інший банк, більш надійний!",- емоційно підсумувала жінка у своїй скарзі.

"Вже перевіряємо, чим можемо допомогти в цій ситуації. Додатково зв'яжемося з вами по результату", - оперативно відповів на негативний відгук співробітник Приватбанку.

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