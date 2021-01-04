Клиентка осталась без личных денег по странному решению ПриватБанка

Об этом она рассказала в жалобе, которую опубликовала на тематическом сайте Минфин.

По словам девушки, ее банковскую карту заблокировали после жалобы другого клиента, который обвинил ее в "мошенничестве".

Через время тот человек аннулировал свое заявление о мошенничестве и ПриватБанк пообещал, что карту разблокируют в течение трех дней, но ничего такого не произошло.

"Но уже прошло 5 дней, а карта заблокирована. Звоню снова на горячую линию, они сообщают, что нужно ещё 3 дня ждать. Они что издеваются?! Я активный пользователь этого банка уже около 10 лет", - недоумевает она.

Клиентка также отметила, что ПриватБанк оставил ее без денег перед Новым годом и она даже не может снять свою зарплату с карты.

"Ещё хотела депозит открыть… Теперь поняла, что лучше этого делать не стоит. Вот так вот положишь деньги на карту и потом снять не сможешь. Так что не рекомендую этот банк, как для хранения денег! Если вы хотите сберечь и пользоваться своими средствами — Советую переходить в другой банк, более надёжный!", - эмоционально подытожила женщина в своей жалобе.

"Уже проверяем, чем можем помочь в этой ситуации. Дополнительно свяжемся с вами по результату", - оперативно ответил на негативный отзыв сотрудник ПриватБанка.

Напомним, счета в ПриватБанке под угрозой, орудуют опасные мошенники

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