Клиентка осталась без личных денег по странному решению ПриватБанка
Об этом она рассказала в жалобе, которую опубликовала на тематическом сайте Минфин.
По словам девушки, ее банковскую карту заблокировали после жалобы другого клиента, который обвинил ее в "мошенничестве".
Через время тот человек аннулировал свое заявление о мошенничестве и ПриватБанк пообещал, что карту разблокируют в течение трех дней, но ничего такого не произошло.
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"Но уже прошло 5 дней, а карта заблокирована. Звоню снова на горячую линию, они сообщают, что нужно ещё 3 дня ждать. Они что издеваются?! Я активный пользователь этого банка уже около 10 лет", - недоумевает она.
Клиентка также отметила, что ПриватБанк оставил ее без денег перед Новым годом и она даже не может снять свою зарплату с карты.
"Ещё хотела депозит открыть… Теперь поняла, что лучше этого делать не стоит. Вот так вот положишь деньги на карту и потом снять не сможешь. Так что не рекомендую этот банк, как для хранения денег! Если вы хотите сберечь и пользоваться своими средствами — Советую переходить в другой банк, более надёжный!", - эмоционально подытожила женщина в своей жалобе.
"Уже проверяем, чем можем помочь в этой ситуации. Дополнительно свяжемся с вами по результату", - оперативно ответил на негативный отзыв сотрудник ПриватБанка.
Напомним, счета в ПриватБанке под угрозой, орудуют опасные мошенники
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