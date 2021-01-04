Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала себе в спокусливому виді

На фото Омович позувала в прозорій сукні біля ялинки. Частково тканина закривала апетитні місця Олени, але випирає бюст не вдалося повністю заховати. Дівчина зібрала волосся рукою, а сама розвернулася боком, щоб показати ще й пружну п'яту точку. На другому кадрі модель вже показувала себе спереду і можна повноцінно насолодитися бюстом шостого розміру, який не був прикритий ліфом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Дівчатка, до нового року Залишилося 9 днів", - написала дизайнер сукні під фото.

Фанати поставили майже тисячу лайків і не писали Коментарі під публікацією, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Неймовірна зовнішність, мрія", " Господи, як ви їх носите! ", "Нехай це буде Різдвяна мама, як ти, я ношу маску кожен Новий рік на вулиці"," і тебе з Новим роком", "дівчина Бонда. Найкрасивіша з усіх".

Повідомлялося, що Модель Олена Омович покрутилася перед камерою в зухвалому образі.

Інстадива показала себе в ультракороткій сукні молочного відтінку, схожому просто на довгий гольфик, ажурних білих колготках, вовняному кардигані і високих чобітках.

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