Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в соблазнительном виде

На фото Омович позировала в прозрачном платье возле елки. Частично ткань закрывала аппетитные места Алены, но выпирающий бюст не удалось полностью спрятать. Девушка собрала волосы рукой, а сама развернулась боком, чтобы показать еще и упругую пятую точку. На втором кадре модель уже показывала себя спереди и можно полноценно насладиться бюстом шестого размера, который не был прикрыт лифом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Девочки, до нового года осталось 9 дней", - написала дизайнер платья под фото.

Фанаты поставили почти тысячу лайков и не писали комментарии под публикацией, но обычно звезду засыпают комплиментами:

"Невероятная внешность, мечта", "Господи, как вы их носите! ", "Пусть это будет рождественская мама, как ты, я ношу маску каждый новый год на улице", "И тебя с новым годом", "Девушка Бонда. Самая красивая из всех".

Сообщалось, что Модель Алена Омович покрутилась перед камерой в вызывающем образе.

Инстадива показала себя в ультракоротком платье молочного оттенка, похожем просто на длинный гольфик, ажурных белых колготках, шерстяном кардигане и высоких сапожках.

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