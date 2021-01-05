Після настання нового року артисти почали масово їхати у відпустку з близькими
Щоб провести свято з рідними, зірки вибрали найзручніші для їх відпочинку курорти. Представляємо вашій увазі топ-фото артистів, які показали, як відпочивають в новому році.
Співачка Тіна Кароль зустріла Новий 2021 рік в Карпатах, а також разом з сином вирішила затриматися там на пару днів для затишного відпочинку.
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Дмитро Комаров разом зі своєю дружиною насолоджуються теплом на Мальдівах, куди поїхав відразу після того, як повернувся додому після подорожі.
"Дружно зустрічаємо 2021 і просимо, щоб він подарував нам з вами якомога більше любові. У всіх відносинах, розуміннях, проявах і сферах життя. Щоб все, що відбувається в нашому житті, було з любов'ю. Щоб з любов'ю прокидатися і посміхатися. ❤ 🎉 ",- написав Комаров під новими фото.
Надя Дорофєєва разом з Володимиром Дантесом вирушила на балі разом з товаришами. Та пара зустріла Новий рік і поділилася спекотними фото з вечірніх прогулянок.
Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна вирішила провести вихідні з чоловіком і сином по-домашньому і просто. Так, першого січня опублікувала фото з близькими і новим домашнім улюбленцем.
Актриса, героїня проекту "Холостячка" Ксенія Мішина і її коханий, переможець першого сезону шоу Олександр Еллерт вже не приховують своїх почуттів і говорять про все відкрито. Так, зірки вирушили відпочивати в Буковель, де проводять час разом і вражають новими кадрами.
Українська гімнастка Анна Різатдінова вирушила на свята на гірськолижний курорт Буковель з сином. Там сім'я проводить час також насичено, як і пара Мішиної-Еллерта.
Телеведуча Леся Нікітюк Новий рік провела в Карпатах, куди вирушила слідом за Різатдіновою. Зараз Леся у всю веселиться і ділиться сторіз, а також скаржиться, що цього року зовсім немає снігу.
Нагадавши, довгонога Нікітюк покуражилася в ультракороткому міні
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