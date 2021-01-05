Після настання нового року артисти почали масово їхати у відпустку з близькими

Щоб провести свято з рідними, зірки вибрали найзручніші для їх відпочинку курорти. Представляємо вашій увазі топ-фото артистів, які показали, як відпочивають в новому році.

Співачка Тіна Кароль зустріла Новий 2021 рік в Карпатах, а також разом з сином вирішила затриматися там на пару днів для затишного відпочинку.

Дмитро Комаров разом зі своєю дружиною насолоджуються теплом на Мальдівах, куди поїхав відразу після того, як повернувся додому після подорожі.

"Дружно зустрічаємо 2021 і просимо, щоб він подарував нам з вами якомога більше любові. У всіх відносинах, розуміннях, проявах і сферах життя. Щоб все, що відбувається в нашому житті, було з любов'ю. Щоб з любов'ю прокидатися і посміхатися. ❤ 🎉 ",- написав Комаров під новими фото.

Надя Дорофєєва разом з Володимиром Дантесом вирушила на балі разом з товаришами. Та пара зустріла Новий рік і поділилася спекотними фото з вечірніх прогулянок.

Солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна вирішила провести вихідні з чоловіком і сином по-домашньому і просто. Так, першого січня опублікувала фото з близькими і новим домашнім улюбленцем.

Актриса, героїня проекту "Холостячка" Ксенія Мішина і її коханий, переможець першого сезону шоу Олександр Еллерт вже не приховують своїх почуттів і говорять про все відкрито. Так, зірки вирушили відпочивати в Буковель, де проводять час разом і вражають новими кадрами.

Українська гімнастка Анна Різатдінова вирушила на свята на гірськолижний курорт Буковель з сином. Там сім'я проводить час також насичено, як і пара Мішиної-Еллерта.

Телеведуча Леся Нікітюк Новий рік провела в Карпатах, куди вирушила слідом за Різатдіновою. Зараз Леся у всю веселиться і ділиться сторіз, а також скаржиться, що цього року зовсім немає снігу.

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