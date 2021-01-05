После наступления нового года артисты принялись массово уезжать в отпуск с близкими

Чтобы провести праздник с родными, звезды выбрали самые удобные для их отдыха курорты. Представляем вашему вниманию топ-фото артистов, показавших, как отдыхают в новом году.

Певица Тина Кароль Встретила новый 2021 год в Карпатах, а также вместе с сыном решила задержаться там на пару дней для уютного отдыха.

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Дмитрий Комаров вместе со своей супругой наслаждаются теплом на Мальдивах, куда уехал сразу после того, как вернулся домой после путешествия.

«Дружно встречаем 2021 и просим, чтобы он подарил нам с вами как можно больше любви. Во всех отношениях, пониманиях, проявлениях и сферах жизни. Чтобы всё, что происходит в нашей жизни, было с любовью. Чтобы с любовью просыпаться и улыбаться. ❤🎉», - написал Комаров под новыми фото.

Надя Дорофеева вместе с Владимиром Дантесом отправилась на Бали вместе с товарищами. Та пара встретила новый год и поделилась жаркими фото с вечерних прогулок.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина решила провести выходные с супругом и сыном по-домашнему и просто. Так, первого января опубликовала фото с близкими и новым домашним любимцем.

Актриса, героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель первого сезона шоу Александр Эллерт уже не скрывают своих чувств и говорят обо всем открыто. Так, звезды отправились отдыхать в Буковель, где проводят время вместе и поражают новыми кадрами.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова отправилась на праздники на горнолыжный курорт Буковель с сыном. Там семья проводит время также насыщенно, как и пара Мишиной-Эллерта.

Телеведущая Леся Никитюк Новый год провела в Карпатах, куда отправилась вслед за Ризатдиновой. Сейчас Леся во всю веселится и делится Сториз, а также жалуется, что в этом году совсем нет снега.

Напомним, длинноногая Никитюк покуражилась в ультракоротком мини

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