После наступления нового года артисты принялись массово уезжать в отпуск с близкими

Чтобы провести праздник с родными, звезды выбрали самые удобные для их отдыха курорты. Представляем вашему вниманию топ-фото артистов, показавших, как отдыхают в новом году.

Певица Тина Кароль Встретила новый 2021 год в Карпатах, а также вместе с сыном решила задержаться там на пару дней для уютного отдыха.

Дмитрий Комаров вместе со своей супругой наслаждаются теплом на Мальдивах, куда уехал сразу после того, как вернулся домой после путешествия.

«Дружно встречаем 2021 и просим, чтобы он подарил нам с вами как можно больше любви. Во всех отношениях, пониманиях, проявлениях и сферах жизни. Чтобы всё, что происходит в нашей жизни, было с любовью. Чтобы с любовью просыпаться и улыбаться. ❤🎉», - написал Комаров под новыми фото.

Надя Дорофеева вместе с Владимиром Дантесом отправилась на Бали вместе с товарищами. Та пара встретила новый год и поделилась жаркими фото с вечерних прогулок.

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина решила провести выходные с супругом и сыном по-домашнему и просто. Так, первого января опубликовала фото с близкими и новым домашним любимцем.

Актриса, героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный, победитель первого сезона шоу Александр Эллерт уже не скрывают своих чувств и говорят обо всем открыто. Так, звезды отправились отдыхать в Буковель, где проводят время вместе и поражают новыми кадрами.

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова отправилась на праздники на горнолыжный курорт Буковель с сыном. Там семья проводит время также насыщенно, как и пара Мишиной-Эллерта.

Телеведущая Леся Никитюк Новый год провела в Карпатах, куда отправилась вслед за Ризатдиновой. Сейчас Леся во всю веселится и делится Сториз, а также жалуется, что в этом году совсем нет снега.

Напомним, длинноногая Никитюк покуражилась в ультракоротком мини

А еще Politeka писала, что заведенная Леся Никитюк в пеньюаре пошалила в кровати со звездой «Х-фактора»

Также Politeka сообщала, что фигуристая Никитюк показала свою главную гордость в платье, как у Дженнифер Лопес