Телеведущая Леся Никитюк вызвала восторг у публики роскошным образом
Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном новогоднем наряде (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Так, блондинка выставила напоказ свое главное "достоинство" - безупречные длиннющие ножки в ультракоротком черном мини-платье. Необычный разрез снизу с одной стороны украсила бахрома с блестящими камушками. Подобное украшение Леся прицепила и к прическе - из аккуратной гульки также свисала ослепительная бахрома.
Девушка покуражилась перед камерой, показав себя во всей красе. Ярко накрашенная Никитюк улыбадась и посылала воздушные поцелуйчики.
"С Новым годом 🎊🎈🎆 2021", - подписаны кадры.
73-летняя Ротару дала жару во время застолья, появились кадры: «Спасибо, что живы!»
Ушел из жизни легендарный актер, сыгравший "Человека-амфибию": им восхищались миллионы, детали
Корейская Кардашьян выпустила на свободу из декольте роскошный бюст: "Вот они, бриллианты"
Ушел из жизни легендарный красавец-актер, который покорил сердца миллионов: "Через несколько часов после дня рождения..."
Трагическая весть потрясла экс-мужа Наташи Королевой, потеря невосполнима: "Вечная память"
Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие отметили, что ее образ походит на один из тех, что были у певицы Дженнифер Лопес.
"Яка красотка😍"
"Леся... огонь 🔥🔥🔥 люблю ❤️"
"Прикид супер👏"
"Реально нереальная😍"
"Длинноногая Леся !!!"
"Такая солнечная!🌞❤ Клёвая! 🌺"
"Платье у Джей Ло одолжила?)"
"Красивая,так похудела.🌼🌼🌼"
"Сваровски до утра хоть уцелели? 🤣 с Новым годом"
"Вот это Новогодний подарок !!! Леся - это нечто, и это нечто - почти все !!!"
Ранее мы сообщали, Никитюк в мегаоткровенном корсете из черного латекса обескуражила вызывающим видом. Телеведущая расположилась на синем диване, дерзко закинув одну ногу на другую, сразив наповал безумным декольте - вырез в корсете впечатляет размерами.
Напомним, разукрашенная Никитюк обратилась к женскому полу, напугав внешним видом
Также Politeka сообщала, что переживший нападение Влад Яма признался Никитюк, кого боится больше всего в жизни