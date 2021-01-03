Телеведущая Леся Никитюк вызвала восторг у публики роскошным образом

Как передает Politeka.net, 33-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительном новогоднем наряде (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, блондинка выставила напоказ свое главное "достоинство" - безупречные длиннющие ножки в ультракоротком черном мини-платье. Необычный разрез снизу с одной стороны украсила бахрома с блестящими камушками. Подобное украшение Леся прицепила и к прическе - из аккуратной гульки также свисала ослепительная бахрома.

Девушка покуражилась перед камерой, показав себя во всей красе. Ярко накрашенная Никитюк улыбадась и посылала воздушные поцелуйчики.

"С Новым годом 🎊🎈🎆 2021", - подписаны кадры.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное. Многие отметили, что ее образ походит на один из тех, что были у певицы Дженнифер Лопес.

"Яка красотка😍"

"Леся... огонь 🔥🔥🔥 люблю ❤️"

"Прикид супер👏"

"Реально нереальная😍"

"Длинноногая Леся !!!"

"Такая солнечная!🌞❤ Клёвая! 🌺"

"Платье у Джей Ло одолжила?)"

"Красивая,так похудела.🌼🌼🌼"

"Сваровски до утра хоть уцелели? 🤣 с Новым годом"

"Вот это Новогодний подарок !!! Леся - это нечто, и это нечто - почти все !!!"

Ранее мы сообщали, Никитюк в мегаоткровенном корсете из черного латекса обескуражила вызывающим видом. Телеведущая расположилась на синем диване, дерзко закинув одну ногу на другую, сразив наповал безумным декольте - вырез в корсете впечатляет размерами.

Напомним, разукрашенная Никитюк обратилась к женскому полу, напугав внешним видом

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