Український співак Олег Винник змусив своїх прихильниць похвилюватися

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram співак опублікував відео, як він виконує пісню Володимира Івасюка «я піду в далекі гори».

Однак уважні фани відразу ж помітили важливу деталь — на сцені не було супутниці Винника в житті і в його концертній діяльності-Таїсії Сватко, відомої як Таюне. Замість неї на бек-вокалі співала інша довгонога блондинка.

Багатьох прихильниць Винника схвилював цей факт.

"А Таюне де?",- запитують виконавця.

"Який же ви все таки гарний, просто не можу", - пишуть у коментарях.

Нещодавно Таюне похвалилася своєю музичною нагородою, яку вона отримала не як бек-вокалістка свого чоловіка, а як самостійна співачка.

Від одного з українських телеканалів вона отримала премію "Краща пісня року" за композицію "бачу-бачу".

Зазначимо, Винник неохоче розповідає про особисте життя українським ЗМІ після вступу популярності. 2018 року журналісти ТСН дізналися від односельців, що дружина Винника - Таїсія сватки (сценічне ім'я - Таюне) - на рік молодша за нього. У них є син-підліток, який навчається в Німеччині. Схожу інформацію повідомляв сам Винник німецькому виданню.

Нагадаємо, що Таюне вийшла з тіні чоловіка і запалила на сцені: "рибка золота...".

Як повідомляла Politeka, Олег Винник отримав знак згори і попередив про важливі зміни: "Бог мені дає...".

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