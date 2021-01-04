Українцям варто готуватися до погіршення погодних умов через потужний циклон

Такий прогноз погоди оприлюднила синоптик Наталка Діденко.

Вона попередила, що на погоду в Україні впливатиме циклон Ahmet, через який у багатьох регіонах завтра, 5 січня, дощитиме.

"Опади передбачаються у західних областях України, на Одещині, Миколаївщині, Вінниччині, ввечері у Житомирській Київській, та Черкаській областях", - зазначила вона і додала, що в інших регіонах буде суха погода.

Цілком можливо, що у вище згаданих областях буде йти мокрий сніг, коли температура буде наближатися до нуля.

Найтепліше буде на Півдні, де очікується до +9 градусів. У більшості регіонів максимальна температура становитиме +5, а на Сході - до +3.

"У Києві у вівторок очікується хмарна погода. Невеликий дощ чи мокрий сніг ймовірні завтра ввечері. Температура повітря у столиці 5-го січня коливатиметься протягом дня в межах +1+3 градусів", - резюмувала Діденко та додала, що на Святвечір очікується більш серйозне погіршення погоди.

Раніше ми попереджали, що літо нагряне в Україну завчасно.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, синоптичне літо в Україні вже буде у травні, а перший місяць 2021 року запам'ятається українцям аномальним теплом.

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