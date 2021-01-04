Українцям розповіли, яку погоду потрібно очікувати протягом 2021 року

Новий прогноз озвучив народний синоптик Леонід Горбань, пише Сьогодні.

За його словами, літо в Україну може настати раніше - вже у середині травня.

Більш того, як попереджає Леонід Горбань, синоптичне літо і раніше закінчиться - друга декада вересня запам'ятається рясними дощами і похолоданням.

У січні Леонід Горбань прогнозує аномальне тепло, яке зміниться сильними морозами. Друга декада місяця буде сніжною, а заморозки перейдуть на лютий. Наприкінці останнього місяця очікуються дощі.

Початок весни запам'ятається дощами і морозами, а потепління прогнозується в другій декаді березня. Справжнє тепло, як попереджає Леонід Горбань, прийде лише в 20-х числах квітня, але воно буде недовгим, оскільки знову підуть дощі. Перша половина травня тепла і з дощами, у другій половині два тижні спеки і сухо, до кінця місяця прохолодніше, дощі.

Влітку дощі будуть чергуватися зі спекою, а кінець червня стане досить "мокрим". У липні очікуються грозові дощі, які зменшать спеку, а пік спеки випадає на кінець місяця і початок серпня. До кінця останнього літнього місяця обіцяють дощі і істотне зниження температури.

У вересні прийде бабине літо на 8-10 днів, після якого почнуться дощі. Сухий жовтень порадує теплим початком, але дощовим кінцем, які зміняться нічними заморозками. А в листопаді повинен випасти перший сніг.

Грудень 2021 року буде суворим і холодним, і, як запевняють синоптики, ми зможемо побачити сніг на новорічні свята.

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