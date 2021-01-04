Украинцам рассказали, какую погоду нужно ожидать в течение 2021 года

Новый прогноз озвучил народный синоптик Леонид Горбань, пишет Сегодня.

По его словам, лето в Украину может наступить раньше - уже в середине мая.

Более того, как предупреждает Леонид Горбань, синоптическое лето и раньше закончится - вторая декада сентября запомнится обильными дождями и похолоданием.

В январе Леонид Горбань прогнозирует аномальное тепло, которое сменится сильными морозами. Вторая декада месяца будет снежной, а заморозки перейдут на февраль. В конце последнего месяца ожидаются дожди.

Начало весны запомнится дождями и морозами, а потепление прогнозируется во второй декаде марта. Настоящее тепло, как предупреждает Леонид Горбань, придет лишь в 20-х числах апреля, но оно будет недолгим, поскольку снова пойдут дожди. Первая половина мая теплая и с дождями, во второй половине две недели жары и сухо, к концу месяца прохладнее, дожди.

Летом дожди будут чередоваться с жарой, а конец июня станет довольно "мокрым". В июле ожидаются грозовые дожди, которые сбавят жару, а пик зноя выпадает на конец месяца и начало августа. К концу последнего летнего месяца обещают дожди и существенное снижение температуры.

В сентябре придет бабье лето на 8-10 дней, после которого начнутся дожди. Сухой октябрь порадует теплым началом, но дождливым концом, которые сменятся ночными заморозками. А в ноябре должен выпасть первый снег.

Декабрь 2021 года будет суровым и холодным, и, как уверяют синоптики, мы сможем увидеть снег на новогодние праздники.

Напомним, что оттепель до +12 прогнала зиму из Украины, кого погода порадует больше всех.

Как сообщала Politeka, погода сошла с ума, украинцев предупредили об аномальных температурах в январе.

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