Погода в Україні 4 січня спровокує бурю обурення, оскільки частина країни заллють дощі з мокрим снігом
Як розповідає Politeka, про це свідчить прогноз фахівців.
Так, на заході України дощитиме, хоча місцями очікуються прояснення. Негода "обійде стороною" Луцьку та Рівненську області. Інших чекають локальні дощі й до 4-9 за Цельсієм. Ближче до вечора очікується похолодання до 0-4 тепла.
Схожа картина буде і на півночі України, де повітря прогріється до 0-6 зі знаком "плюс". На вулиці будуть дощі з мокрим снігом, а ближче до вечора похолодає до -1+4 за Цельсієм.
Серце чоловіка Наташі Корольової Тарзана розривається після непоправної втрати: "Сльози душать, не хочеться вірити"
Запухлий Потап пристрасно притиснувся до Насті Каменських в негліже, забувши про пристойності: "Капець, навіщо так чоловіка напоїла?"
Дорофєєва в наряді з сіточки осоромилася на сцені "Квартал 95", відео: "зійде для сільської дискотеки"
50-річна Ірина Білик звернулася до українців, приголомшивши виглядом у рожевій шубці: "Не стримуй..."
Як 90-річний Чапкіс з "Танців з зірками" виглядав в молодості, фото красеня: "Ого, який..."
Дощі сьогодні пройдуть і в Центральній Україні. Їх варто очікувати в Черкаській та Вінницькій областях. Стовпчик термометра прогріється до 0-6 градусів зі знаком "плюс". Після заходу сонця на вулиці буде від 0 до 4 за Цельсієм.
Без опадів залишаться жителі приморських районів, де повітря прогріється до 3-7 зі знаком "плюс". А ось вночі очікується від 1 до 4 тепла. Місцями можлива невелика хмарність.
Прохолодніше всього буде в Східній Україні, де вдень повітря буде в межах 0-3 тепла, а вночі від +1 до -2 градусів.
Найтепліше очікується на території анексованого Криму, де очікуються до 10 градусів тепла. Ближче до вечора похолодає до 2-4 за Цельсієм.
Нагадаємо, що відлига до + 12 прогнала зиму з України, кого погода порадує найбільше.
Як повідомляла Politeka, погода зійшла з розуму, українців попередили про аномальні температури в січні.
Також Politeka писала, що січень злетів з котушок, погода в Україні знову вирішила здивувати.