Погода в Україні 4 січня спровокує бурю обурення, оскільки частина країни заллють дощі з мокрим снігом

Як розповідає Politeka, про це свідчить прогноз фахівців.

Так, на заході України дощитиме, хоча місцями очікуються прояснення. Негода "обійде стороною" Луцьку та Рівненську області. Інших чекають локальні дощі й до 4-9 за Цельсієм. Ближче до вечора очікується похолодання до 0-4 тепла.

Схожа картина буде і на півночі України, де повітря прогріється до 0-6 зі знаком "плюс". На вулиці будуть дощі з мокрим снігом, а ближче до вечора похолодає до -1+4 за Цельсієм.

Дощі сьогодні пройдуть і в Центральній Україні. Їх варто очікувати в Черкаській та Вінницькій областях. Стовпчик термометра прогріється до 0-6 градусів зі знаком "плюс". Після заходу сонця на вулиці буде від 0 до 4 за Цельсієм.

Без опадів залишаться жителі приморських районів, де повітря прогріється до 3-7 зі знаком "плюс". А ось вночі очікується від 1 до 4 тепла. Місцями можлива невелика хмарність.

Прохолодніше всього буде в Східній Україні, де вдень повітря буде в межах 0-3 тепла, а вночі від +1 до -2 градусів.

Найтепліше очікується на території анексованого Криму, де очікуються до 10 градусів тепла. Ближче до вечора похолодає до 2-4 за Цельсієм.

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