Погода в Украине 4 января спровоцирует бурю негодования, поскольку часть страны зальют дожди с мокрым снегом

Так, на западе Украины будет дождливо, хотя местами ожидаются прояснения. Непогода "обойдет стороной" Луцкую и Ровенскую области. Остальных ждут локальные дожди и до 4-9 по Цельсию. Ближе к вечеру ожидается похолодание до 0-4 тепла, сообщает Politeka.

Похожая картина будет и на севере Украины, где воздух прогреется до 0-6 со знаком "плюс". На улице будут дожди с мокрым снегом, а ближе к вечеру похолодает до -1+4 по Цельсию.

Дожди сегодня пройдут и в центральной Украине. Их стоит ожидать в Черкасской и Винницкой областях. Столбик термометра прогреется до 0-6 градусов со знаком "плюс". После захода солнца на улице будет от 0 до 4 по Цельсию.

Без осадков останутся жители приморских районов, где воздух прогреется до 3-7 со знаком "плюс". А вот ночью ожидается от 1 до 4 тепла. Местами возможна небольшая облачность.

Прохладнее всего будет в восточной Украине, где днем воздух будет в пределах 0-3 тепла, а ночью от +1 до -2 градусов.

Теплее всего ожидается на территории аннексированного Крыма, где ожидаются до 10 градусов тепла. Ближе к вечеру похолодает до 2-4 по Цельсию.

Напомним, что оттепель до +12 прогнала зиму из Украины, кого погода порадует больше всех.

Как сообщала Politeka, погода сошла с ума, украинцев предупредили об аномальных температурах в январе.

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