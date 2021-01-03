Погода в Украине 3 января расстроит украинцев резким похолоданием
Как сообщается на сайте Укргидрометцентра, в воскресенье в Украине будет облачно и холодно. После недолгого потепления и оттепели в Украину вновь вернуться морозы. Осадков 3 января не будет, но и солнечной погоды ожидать не стоит.
Так, в западных регионах днем ожидается в районе 2-5 градусов тепла. Ночью на Западе ожидаются небольшие заморозки до -3 градусов.
На Востоке будет холоднее. Днем температура воздуха не поднимется выше 2 градусов, а ночью украинцев в Донецкой и Луганской областях ждут заморозки. Холодно будет также в Днепропетровской области.
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На Юге традиционно температура днем будет немного выше. При этом, жарко не будет. Днем ожидается до 8 градусов тепла, а ночью температура опустится до 1-3 градусов.
В центральных регионах будет холодно. Ночью ожидаются небольшие заморозки.
В Киеве 3 января погода будет сухой и прохладной. Днем ожидается 2-4 градусов тепла. Ночью температура опустится до -1 градуса.
Стоит отметить, что уже 4 января в Украину вернуться дожди. Осадки придут на все западные регионы. Вместе с ними немного поднимется и температура воздуха.
Добавим, что на рождественские праздники в Украине будет холодно. После 3-4 января температура начнет снижаться, вплоть до 6 числа. Как и на Новый год, настроение украинцам на Рождество испортят осадки в виде снега с дождем.
Ранее мы писали, что синоптики дали прогноз на январь 2021 года. Согласно данным, в январе будет холоднее, чем в декабре. Сильных морозов не ожидается, но практически весь месяц в Украине будет держаться минусовая температура. Кроме этого, украинцы наконец-то дождуться снега.
Отмечается, что особенно снежно будет в столице. Снег будет сменяться мокрым снегом. Погода будет постоянно меняться. На Юге будет теплее, поэтому осадки там будут выпадать в основном в виде дождя.
Напомним, что оттепель до +12 прогнала зиму из Украины, кого погода порадует больше всех: "Будет пахнуть весной...".
Как сообщала Politeka, погода сошла с ума, украинцев предупредили об аномальных температурах в январе: прогноз до конца месяца.
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