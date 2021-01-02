Погода в Україні 2 січня змусить понервувати громадян, оскільки від звичайної зими не залишиться і сліду

Як розповідає Politeka, таким є прогноз фахівців.

Зокрема, без дощів залишиться жителі Західної України, де стовпчик термометра прогріється до 4-8 градусів зі знаком «плюс». Після заходу сонця очікується різке похолодання, аж до -3 зі знаком «мінус».

Також дощів не буде на півночі країни, де синоптики обіцяють від 2 до 6 тепла вдень і близько 0-2 вище нуля ввечері. Дощів явно не буде, хоча небо затягнуть Хмари.

Киян і жителів передмістя зима сьогодні обрадує 4-6 градусами тепла і переважним сонцем. Увечері синоптики обіцяють від 0 до 2 тепла.

Схожа картина буде і в центральних областях, де повітря прогріється до 4-7 тепла, які вночі змінять від 0 до 2 градусів тепла. Очікується невелика хмарність.

На півдні України буде ще тепліше, адже повітря прогріється до 6-9 за Цельсієм. Після заходу сонця убуде від 0 до 2 градусів тепла.

Без дощів залишаться і жителі Сходу України, правда буде не так тепло. Стовпчик термометра прогріється лише до 2-4 градусів тепла вдень, а вночі очікується близько 0-2 за Цельсієм.

Найтепліше буде на території анексованого Криму: від 9 до 11 тепла. Увечері буде від 1 до 2 за Цельсієм. Дощів не передбачається.

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