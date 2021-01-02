Українці повинні готується до аномального першого місяця в 2021 році

Свіжий прогноз погоди на січень опублікував Укргідрометеоцентр.

За словами синоптиків, січень буде аномально теплим.

Експерти прогнозують, що середня місячна температура в Україні очікується в межах від 0 до -4 градусів, у південній частині місцями до +3.

Це на 2-2,5 градуси вище середніх значень, які були зафіксовані протягом багатьох років.

Що стосується опадів, то їх місячна кількість очікується 27-58 мм, в Карпатах місцями до 75 мм, в горах Криму до 122 мм, що також в межах середніх багаторічних значень.

За даними багаторічних спостережень, середня температура повітря в січні становить від -1 до -6 градусів, а на Полтавщині та в Карпатах - до -8 градусів.

Абсолютними морозними рекордами в січні є -23..-37 градусів у Карпатах, близько -40 у Київській, Сумській та Харківській областях, та місцями -42 градуси на Луганщині.

А "теплі" рекорди були зафіксовані в Криму до +21, і на Дніпропетровщині - до +18.

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За словами синоптиків, морози цієї зими можливі, і навіть люті, але швидше за все триматися вони будуть протягом короткого періоду.

Експерти попереджають, що похолодання будуть, але короткочасні, можуть бути і досить жорсткі в кінці січня, а середня температура взимку буде на 2-4 градуси більше існуючої норми.

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