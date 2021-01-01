Українці на деякий час можуть забути про опади

Свіжий прогноз погоди на 2 січня опублікувала авторитетний синоптик Наталка Діденко.

Вона попередила, що активний циклон Lisa зараз "застряг" над Італією, тому опади будут поза Україною.

В більшості регіонів країни буде суха та місцями сонячна погода, лише у Карпатах можливий сніг, а на Луганщині дощитиме.

"Температура повітря завтра коливатиметься в межах +2+9 градусів, на крайньому півдні до +12 градусів", - продовжила Наталка Діденко у своєму Facebook.

Синоптик також зазначила, що завтра у Києві вже пахнутиме весною, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +5 градусів. Окрім цього, можливі прояснення, а хмари з туманами підуть геть.

"Наступного тижня в Україну прийде похолодання, проте незначне. Найменше воно торкнеться південної частини України та прилеглих до неї центральних областей", - підсумувала Діденко у свіжому прогнозі.

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За словами синоптиків, морози цієї зими можливі, і навіть люті, але швидше за все триматися вони будуть впродовж короткого періоду.

Експерти попереджають, що похолодання будуть, але короткочасні, можуть бути і досить жорсткі наприкінці січня, а середня температура взимку буде на 2-4 градуси більша за існуючу норму.

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