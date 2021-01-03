Погода в Україні 3 січня засмутить українців різким похолоданням

Як повідомляється на сайті Укргідрометцентру, в неділю в Україні буде хмарно і холодно. Після недовгого потепління і відлиги в Україну знову повернутися морози. Опадів 3 січня не буде, але і сонячної погоди очікувати не варто.

Так, у західних регіонах вдень очікується в районі 2-5 градусів тепла. Вночі на заході очікуються невеликі заморозки до -3 градусів.

На Сході буде холодніше. Вдень температура повітря не підніметься вище 2 градусів, а вночі українців в Донецькій і Луганській областях чекають заморозки. Холодно буде також у Дніпропетровській області.

На півдні традиційно температура вдень буде трохи вище. При цьому, жарко не буде. Вдень очікується до 8 градусів тепла, а вночі температура опуститься до 1-3 градусів.

У центральних регіонах буде холодно. Вночі очікуються невеликі заморозки.

У Києві 3 січня погода буде сухою і прохолодною. Вдень очікується 2-4 градусів тепла. Вночі температура опуститься до -1 градуса.

Варто зазначити, що вже 4 січня в Україну повернуться дощі. Опади прийдуть на всі західні регіони. Разом з ними трохи підніметься і температура повітря.

Додамо, що на різдвяні свята в Україні буде холодно. Після 3-4 січня температура почне знижуватися, аж до 6 числа. Як і на Новий рік, настрій українцям на Різдво зіпсують опади у вигляді снігу з дощем.

Раніше ми писали, що синоптики дали прогноз на січень 2021 року. Згідно з даними, в січні буде холодніше, ніж в грудні. Сильних морозів не очікується, але практично весь місяць в Україні буде триматися мінусова температура. Крім цього, українці нарешті дочекаються снігу.

Відзначається, що особливо сніжно буде в столиці. Сніг буде змінюватися мокрим снігом. Погода буде постійно змінюватися. На Півдні буде тепліше, тому опади там будуть випадати переважно у вигляді дощу.

Нагадаємо, що відлига до +12 прогнала зиму з України, кого погода порадує більше всіх: "буде пахнути навесні...".

Як повідомляла Politeka, погода зійшла з розуму, українців попередили про аномальні температури в січні: прогноз до кінця місяця.

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