Украинцам стоит готовиться к ухудшению погодных условий из-за мощного циклона

Такой прогноз погоды обнародовала синоптик Наталья Диденко.

Она предупредила, что на погоду в Украине будет влиять циклон Ahmet, через который во многих регионах завтра, 5 января, будет дождливо.

"Осадки предполагаются в западных областях Украины, в Одесской, Николаевской, Винницкой, вечером в Житомирской Киевской и Черкасской областях", - отметила она и добавила, что в других регионах будет сухая погода.

Не исключено, что в выше упомянутых областях будет идти мокрый снег, когда температура будет приближаться к нулю.

Теплее всего будет на юге, где ожидается до +9 градусов. В большинстве регионов максимальная температура составит +5, а на востоке - до +3.

"В Киеве во вторник ожидается облачная погода. Небольшой дождь или мокрый снег вероятны завтра вечером. Температура воздуха в столице 5-го января будет колебаться в течение дня в пределах +1+3 градусов", - резюмировала Диденко и добавила, что в Сочельник ожидается более серьезное ухудшение погоды.

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По прогнозу народного синоптика Леонида Горбаня, синоптические лето в Украине уже будет в мае, а первый месяц 2021 года запомнится украинцам аномальным теплом.

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