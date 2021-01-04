Син відомої співачки Наташі Корольової і російського стриптизера Тарзана озброївся для зустрічі Нового року

18-річний Архип Глушко розмістив новий яскравий пост на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У ньому хлопець показав, що зустрів 2021-й рік у всеозброєнні. Судячи з усього, Архип з друзями вирішили відсвяткувати Новий рік за рухливими іграми. Так, на фото хлопець позує з пістолетом і автоматом в руках, приймаючи різні загрозливі пози.

"Всіх з Новим роком!!! Сподіваюся не доведеться його розстрілювати, як 2020", - з гумором підписав кадри хлопець.

Його передплатники тут же відреагували на пост, примудрившись прив'язати до нього навіть війну на Донбасі.

"З Новим роком", "малюк розважається як може треба було тебе в армію на рік...", "У Донецьк з таким арсеналом приїжджай", "це тобі не допоможе", - пишуть люди.

Відзначимо, що 2020 видався для Архипа особливо складним, адже кінець року затьмарився великим скандалом в його родині: його батька Сергія Глушка на всю країну викрили в зрадах дружині. Втім, незважаючи на заяви коханки стриптизера, яка розповіла, що вагітна від нього, Королева вирішила пробачити чоловіка і тепер активно демонструє, що у них в родині все добре.

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