Архип, сын певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана, зря время не теряет, пока мама с папой расхлебывают скандал с изменой и увлеклись Африкой

Как передает Politeka.net, 18-летний Архип Глушко опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстал во время съемок новогоднего выпуска программы "Музыкалити" на YouTube.

Примечательно, что в кадре довольный сын Королевой и Тарзана был не сам. Парень засветился в компании с известной 24-летней блондинкой - певицей и блогером Клавой Кока.

Архип приобнял красотку в облегающем платье за талию, оба они показали жест пальцами "мир" и улыбнулись в камеру.

"Недавно мы побывали на "Музыкалити", фишка была в том, что этот выпуск был приурочен к новому году и совмещён с ещё одним популярным шоу "Вопрос ребром". В целом, вечер прошел классно, даже удалось познакомиться с @klavacoca Атмосфера была праздничной, еда просто божественной, в добавок к этому, @maxgalkinru и @bastaakanoggano зажгли народ🔥💪", - объяснил происходящее парень.

Напомним, в последнее время семье Королевой и Тарзана пришлось несладко. После того, как вспыхнул скандал с изменой жене Сергея Глушко (настоящее имя стриптизера), пара решила "обнулиться" и "перезагрузиться", отправившись вместе в Африку. Королева принимала участие в шоу "Племя" и была вынуждена жить некоторое время с дикарями. Ну, а ее муж, по-видимому, находился где-то неподалеку - для моральной поддержки.

Ранее мы сообщали, Архип смело попробовал свои силы в полдэнсе - наверно, задумавшись идти по стопам отца. Кадры, на которых он лихо взобрался на шест, впечатлили публику.

Напомним, что Архип Глушко намекнул, что любит пожестче: весь в отца.

Также Politeka писала, что Архип Глушко пошел вразнос, папе и не снилось: "Вырос мальчик".