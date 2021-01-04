Сын известной певицы Наташи Королевой и российского стриптизера Тарзана вооружился для встречи Нового года

18-летний Архип Глушко разместил новый яркий пост на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

В нем парень показал, что встретил 2021-й год во всеоружии. Судя по всему, Архип с друзьями решили отпраздновать Новый год за подвижными играми. Так, на фото парень позирует с пистолетом и автоматом в руках, принимая разные угрожающие позы.

«Всех с Новым годом!!! Надеюсь не придётся его расстреливать, как 2020», - с юмором подписал кадры парень.

Его подписчики тут же отреагировали на пост, умудрившись привязать к нему даже войну на Донбассе.

«С Новым годом», «Малыш развлекается как может надо было тебя в армию на годик...», «В Донецк с таким арсеналом приезжай», «Это тебе не поможет», - пишут люди.

Отметим, что 2020 выдался для Архипа особенно сложным, ведь конец года омрачился большим скандалом в его семье: его отца Сергея Глушко на всю страну уличили в изменах жене. Впрочем, несмотря на заявления любовницы стриптизера, которая рассказала, что беременна от него, Королева решила простить мужа и теперь активно демонстрирует, что у них в семье все хорошо.

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