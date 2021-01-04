Зірка студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав, як виглядає після святкового застілля

Відомий український артист поділився кумедною фотографією в розділі сторіз свого Instagram. Про це пише Politeka.net.

Так, Кошовий у властивій йому жартівливій манері вирішив продемонструвати, як на нього впливають свята з традиційними пишними застіллями і великою кількістю салатів.

На новому фото артист сидить перед камерою з перекошеним і злегка ошалілим обличчям. По ньому явно видно, що він не розуміє, що відбувається і ще не встиг включитися в робочий режим.

"Післясалатовий режим", - коротко описав свій стан Кошовий.

Українці ніяк не змогли прокоментувати його пост, адже в сторіз відсутня така можливість.

Відзначимо, що Новий рік почався для Кошового і його колег по «Кварталу 95» з не найприємніших новин. Після новорічної ночі шоуменам з "Дизель шоу" вперше за час існування проекту вдалося обійти за рейтингами переглядів "Квартал 95".

Так, статистика показала, що цього року новорічний концерт студії "Дизель Шоу" дивилися майже 9% телеглядачів України, в той час як шоу "Кварталу 95" зібрало лише 7,35%.

Нагадаємо, епоха "Квартал 95" закінчується, для Кошового і Кравець настають важкі часи: "Дно...".

Як повідомляла Politeka, розгнівані українці відправили "Квартал 95" на пенсію, Кошовий перейшов межу: "Все паскудніше і паскудніше".

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