Колишня солістка ВІА Гри і переможниця останнього сезону "Танців з зірками" Санта Дімопулос заінтригувала шанувальників загадкою про свою подорож, що наближається

Зірка вирішила пограти з підписниками в своєму Instagram, розмістивши новий інтригуючий пост. Про це пише Politeka.net.

Так, Санта показала нове фото, на якому стоїть в незвичному для неї вбранні в спортивному стилі і з валізою в руці. У підписі до нього вона запропонувала шанувальникам вгадати, куди збирається поїхати.

"Вже післязавтра ми всією сім'єю відлітаємо на довгоочікуваний і тривалий відпочинок. У мене є надія, що в цьому році я все-таки навчуся нормально збиратися, а не закидати всього-побільше-раптом-стане в нагоді. Або знайду людину, яка мені з цим допомагатиме", - написала зірка.

Її шанувальники тут же почали вгадувати, куди ж зібралася співачка. Серед запропонованих варіантів найчастіше фігурували Балі і Мальдіви.

"Знаючи наскільки ви любите медитації і духовні практики, думаю, що ви відправляєтеся на Балі", "Точно в гори", "красуня! Гарного відпочинку!", "Ось це вбрання«, " до свекрухи?", "Санта, яка ви красива!", "Красуня чистої води", "думаю ви їдете в Мексику. Чудового відпочинку!",- пишуть люди в коментарях.

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