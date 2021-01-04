Коханка колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиолгу похвалилася ідеальними формами

Як розповідає Politeka, фотографією дівчина поділилася у себе на сторінці в Instagram.

Так, один з користувачів мережі поцікавився, який у дівчини зріст і вагу. А також її дієтою.

"Спасибі велике. Вага у мене на цей час ідеальний-51 кг. ніколи в житті не сиділа на дієтах, їла завжди все, що хотіла і коли захочу. Думаю, справа в генетиці", - відповіла Лілія.

Уточнимо, що на фотографії дівчина позує в яскраво-червоній сукні з глибоким декольте, грайливо задерши ногу і посвітивши бездоганними формами.

При цьому інших шанувальників Лілія позбавила можливості що-небудь сказати про свою ідеальну фігуру, розмістивши знімок в каруселі сторіс.

Як ми розповідали до цього, коханка колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак відчинила піджак, похвалившись ідеальним тілом в боді з декольте

На знімку Лілія позує в білосніжному піджаку, який ефектно розкрила, похвалившись пружними формами. При цьому образ дівчина вирішила "добити" бездоганним макіяжем і зачіскою.

Нагадавши, колишній чоловік Лорак забув про дочку і віддався утіхам з фігуристою коханкою.

Як повідомляла Politeka, дочка Лорак від екс-чоловіка Мурата здивувала дорослими рисами обличчя, вже не дитина.

Також Politeka писала, що колишній чоловік Ані Лорак показав, як» біжить " з України з новою коханкою.