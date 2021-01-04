Коханка колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак Мурата Налчаджиолгу похвалилася ідеальними формами
Як розповідає Politeka, фотографією дівчина поділилася у себе на сторінці в Instagram.
Так, один з користувачів мережі поцікавився, який у дівчини зріст і вагу. А також її дієтою.
"Спасибі велике. Вага у мене на цей час ідеальний-51 кг. ніколи в житті не сиділа на дієтах, їла завжди все, що хотіла і коли захочу. Думаю, справа в генетиці", - відповіла Лілія.
Уточнимо, що на фотографії дівчина позує в яскраво-червоній сукні з глибоким декольте, грайливо задерши ногу і посвітивши бездоганними формами.
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При цьому інших шанувальників Лілія позбавила можливості що-небудь сказати про свою ідеальну фігуру, розмістивши знімок в каруселі сторіс.
Як ми розповідали до цього, коханка колишнього чоловіка української співачки Ані Лорак відчинила піджак, похвалившись ідеальним тілом в боді з декольте
На знімку Лілія позує в білосніжному піджаку, який ефектно розкрила, похвалившись пружними формами. При цьому образ дівчина вирішила "добити" бездоганним макіяжем і зачіскою.
Нагадавши, колишній чоловік Лорак забув про дочку і віддався утіхам з фігуристою коханкою.
Як повідомляла Politeka, дочка Лорак від екс-чоловіка Мурата здивувала дорослими рисами обличчя, вже не дитина.
Також Politeka писала, що колишній чоловік Ані Лорак показав, як» біжить " з України з новою коханкою.