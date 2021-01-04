Любовница бывшего мужа украинской певицы Ани Лорак Мурата Налчаджиолгу похвасталась идеальными формами
Как рассказывает Politeka, фотографией девушка поделилась у себя на странице в Instagram.
Так, один из пользователей сети поинтересовался, какой у девушки рост и вес. А также ее диетой.
"Спасибо большое. Вес у меня на данный момент идеальный – 51 кг. Никогда в жизни не сидела на диетах, ела всегда все, что хотела и когда захочу. Думаю, дело в генетике", - ответила Лилия.
Уточним, что на фотографии девушка позирует в ярко-красном платье с глубоким декольте, игриво задрав ногу и посветив безупречными формами.
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При этом других поклонников Лилия лишила возможности что-либо сказать о своей идеальной фигуре, разместив снимок в карусели Сторис.
Как мы рассказывали до этого, любовница бывшего мужа украинской певицы Ани Лорак распахнула пиджак, похваставшись идеальным телом в боди с декольте
На снимке Лилия позирует в белоснежном пиджаке, который эффектно распахнула, похваставшись упругими формами. При этом образ девушка решила "добить" безупречным макияжем и прической.
Напомним, бывший муж Лорак забыл о дочери и предался утехам с фигуристой любовницей.
Как сообщала Politeka, дочь Лорак от экс-супруга Мурата удивила взрослыми чертами лица, уже не ребенок.
Также Politeka писала, что бывший муж Ани Лорак показал, как «бежит» из Украины с новой любовницей.