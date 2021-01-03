Любовница бывшего мужа украинской певицы Ани Лорак распахнула пиджак, похваставшись идеальным телом в боди с декольте
Как рассказывает Politeka, снимок девушка решила опубликовать у себя на странице в Instagram.
"Лучшие моменты", - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на снимке Лилия позирует в белоснежном пиджаке, который эффектно распахнула, похваставшись упругими формами. При этом образ девушка решила "добить" безупречным макияжем и прической.
При этом на заднем фоне можно заметить белую мебель и неоновую подсветку.
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"Ух, красотка", "красотка невероятная", "невероятная", "волшебная улыбка", - пишут пользователи сети.
Как мы рассказывали до этого, любовница бывшего мужа Ани Лорак Лилия показала, как развлекалась с возлюбленным на Новый год
Предприниматель турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу после скандала с изменами и развода с Ани Лорак недолго был один. Его новой пассией стала украинская визажистка по имени Лилия. Накануне Нового года парочка отправилась в Турцию, где и отметила праздник.
«Ну привет, 2021», - подписала снимок девушка.
Напомним, бывший муж Лорак забыл о дочери и предался утехам с фигуристой любовницей.
Как сообщала Politeka, дочь Лорак от экс-супруга Мурата удивила взрослыми чертами лица, уже не ребенок.
Также Politeka писала, что бывший муж Ани Лорак показал, как «бежит» из Украины с новой любовницей.