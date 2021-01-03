Любовница бывшего мужа украинской певицы Ани Лорак распахнула пиджак, похваставшись идеальным телом в боди с декольте

Как рассказывает Politeka, снимок девушка решила опубликовать у себя на странице в Instagram.

"Лучшие моменты", - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимке Лилия позирует в белоснежном пиджаке, который эффектно распахнула, похваставшись упругими формами. При этом образ девушка решила "добить" безупречным макияжем и прической.

При этом на заднем фоне можно заметить белую мебель и неоновую подсветку.

"Ух, красотка", "красотка невероятная", "невероятная", "волшебная улыбка", - пишут пользователи сети.

Как мы рассказывали до этого, любовница бывшего мужа Ани Лорак Лилия показала, как развлекалась с возлюбленным на Новый год

Предприниматель турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу после скандала с изменами и развода с Ани Лорак недолго был один. Его новой пассией стала украинская визажистка по имени Лилия. Накануне Нового года парочка отправилась в Турцию, где и отметила праздник.

«Ну привет, 2021», - подписала снимок девушка.

Напомним, бывший муж Лорак забыл о дочери и предался утехам с фигуристой любовницей.

Как сообщала Politeka, дочь Лорак от экс-супруга Мурата удивила взрослыми чертами лица, уже не ребенок.

Также Politeka писала, что бывший муж Ани Лорак показал, как «бежит» из Украины с новой любовницей.